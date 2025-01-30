Meta* выплатит Трампу 25 млн долларов за блокировку его аккаунтов

Компания Meta согласилась выплатить 25 млн долларов, чтобы урегулировать иск Дональда Трампа в связи c блокировкой его аккаунтов в Facebook* и Instagram* после нападения на Капитолий США 6 января 2021 года. Об этом сообщил Wall Street Journal.

По данным газеты, 22 млн долларов из суммы пойдут в фонд президентской библиотеки Трампа. Оставшуюся часть направят на «оплату юридических услуг и других истцов, которые подписались под этим делом», говорится в сообщении.

В прошлом месяце ABC News согласился выплатить 15 млн долларов и принести публичные извинения для урегулирования иска о клевете, поданного Трампом против ведущего Джорджа Стефанопулоса. Ранее он ошибочно заявил в эфире, что Трамп был признан виновным в изнасиловании.

Иск Трампа к CBS News по-прежнему находится на рассмотрении. Политик потребовал 10 млрд долларов за предполагаемое вмешательство в выборы в связи с редактурой интервью Камалы Харрис в программе «60 минут».

Адвокат Марка Цукерберга заявил, что «стороны достигли соглашения об урегулировании индивидуальных претензий истцов и разрешении этого вопроса», но не указал подробностей урегулирования.

В июле 2021 года Трамп подал в суд на Meta (тогда она называлась Facebook), Twitter и Google в связи с тем, что интернет-компании приостановили действие его аккаунтов на своих платформах. Трамп утверждал, что эти действия были «неконституционными» и нарушали его права по Первой поправке. При этом, первая поправка запрещает ограничивать свободу слова со стороны государства и не распространяется на частные компании.