Эрмитаж вновь закрыли из‑за анонимного сообщения

Волна сообщений о минировании началась в России в 2019 году (с тех пор ни одно из них не подтвердилось). Эрмитаж эвакуировали из‑за таких сообщений и ранее — в мае 2024 года и 24 июня 2023-го, в день мятежа ЧВК «Вагнер» (тогда посетителей также эвакуировали из «ГЭС-2», Пушкинского музея и Третьяковской галереи).