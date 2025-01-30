Эрмитаж вновь закрыли из‑за анонимного сообщения

Вход в Зимний дворец Эрмитажа временно закрыли из‑за анонимного сообщения с «угрозой режиму безопасности». Об этом сообщили в пресс-службе музея.
Силовики проверяют залы и служебные помещения. Посетители с сегодняшними билетами смогут прийти в музей в любой другой день.
25 января анонимные сообщения о минировании поступали в «Эрмитаж» дважды. Музей тогда эвакуировали.
Волна сообщений о минировании началась в России в 2019 году (с тех пор ни одно из них не подтвердилось). Эрмитаж эвакуировали из‑за таких сообщений и ранее — в мае 2024 года и 24 июня 2023-го, в день мятежа ЧВК «Вагнер» (тогда посетителей также эвакуировали из «ГЭС-2», Пушкинского музея и Третьяковской галереи).