Адам Скотт не может смотреть «Парки и зоны отдыха», потому что сериал вынуждает его грустить

Адам Скотт рассказал, что не может пересматривать сериал «Парки и зоны отдыха», потому что это вынуждает его грустить.

«Честно говоря, мне грустно смотреть сериал, потому что я скучаю по нему и по всем актерам, хотя мы постоянно общаемся и все такое, но я скучаю по тому времени, когда он создавался.

Это были действительно радостные пять лет — для меня, семь лет для шоу — когда я каждый день работал там с этой группой людей. Нам было так весело, и мы делали нечто, что что‑то значило для людей; это что‑то значило для нас», — сказал он.