Адам Скотт не может смотреть «Парки и зоны отдыха», потому что сериал вынуждает его грустить

Адам Скотт рассказал, что не может пересматривать сериал «Парки и зоны отдыха», потому что это вынуждает его грустить.
«Честно говоря, мне грустно смотреть сериал, потому что я скучаю по нему и по всем актерам, хотя мы постоянно общаемся и все такое, но я скучаю по тому времени, когда он создавался.
Это были действительно радостные пять лет — для меня, семь лет для шоу — когда я каждый день работал там с этой группой людей. Нам было так весело, и мы делали нечто, что что‑то значило для людей; это что‑то значило для нас», — сказал он.
Сериал «Парки и зоны отдыха» выходил с 2009 по 2015 год на канале NBC. В нем Эми Полер играла роль заместителя Департамента парков и отдыха в вымышленном городе Пауни. Ситком, созданный Грегом Дэниелсом и Майклом Шуром, изначально задумывался как спин-офф к «Офису», но впоследствии был переработан в отдельный проект.