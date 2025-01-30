Бэтмен помог парню с шизофренией не покончить с собой

Актер Кевин Конрой, исполнивший роль Бэтмена в мультсериалах и играх серии Arkham, помог американцу с шизофренией не покончить с собой. Пост об этом написал пользователь реддита.

Как рассказал в посте юзер u/MaliciousMe87, его впечатлил сюжет видеоигры Batman: Arkham Knight. В ней знаменитый супергерой пытается защитить город от токсина страха, который разработал Пугало, и сорвать план других своих соперников. В то же время в его теле течет зараженная кровь Джокера, и злодей-психопат периодически нарушает внутренний диалог героя, насмехается над ним и сводит с ума.

«Бэтмен сталкивается со своими страхами, паранойей и галлюцинациями, а в конце побеждает. Закончив играть, я заплакал. Потому что у меня шизофрения, а тема игры тронула меня за живое», — пояснил реддитор.

Вдохновившись историей, в 2020 году он решил заказать у сыгравшего главную роль Конроя поддерживающий ролик через платформу Cameo и заплатил 100 долларов. Пользователь ждал короткий ролик на 30 секунд, но ответ актера значительно превзошел его ожидания.

«Для меня нет ничего ценнее его ответа, этого видео. Даже не знаю, сколько раз оно спасло меня от суицида. Все меняется, когда ты слышишь, как голос Бэтмена говорит: „Ты сильнее, чем думаешь. Я верю в тебя“. Со временем я понял, что это был не персонаж, а человек — Кевин, который нашел время, чтобы поддержать незнакомца. Он понял мою боль и откликнулся», — поделился u/MaliciousMe87.

«Это Бэтмен звонит из особняка Уэйнов! Я месть, я ночь, я Бэтмен! Помни, не важно, кто ты внутри, — тебя определяют твои поступки», — говорит Конрой на видео голосом персонажа из игры.

После этого актер вышел из роли и признался, что его поразила теплота со стороны поклонников героя. Он отметил, что среди множества персонажей Бэтмена отличают человечность и несовершенство. Как и обычный человек, Темный Рыцарь травмирован прошлым и вынужден полагаться только на себя, а его главными качествами Конрой назвал нежелание сдаваться и стремление сделать мир лучше.

«К этим качествам можем стремиться мы все. Чтобы быть рядом с родными и близкими, не нужно быть супергероем. Нужно лишь думать об этом и делать. В мире происходит много неприятных вещей, и именно сейчас людям нужна помощь», — считает актер. Он подчеркнул, что жизнь бросает вызовы каждому и вынуждает совершать ошибки. По его мнению, в жизни нет ничего важнее людей и отношений между ними.

Конрой поделился, что его брат тоже страдал от шизофрении, и ему была нужна помощь, чтобы не оказаться на улице. Мужчине удалось пройти лечение и вернуться к самостоятельной жизни, однако во время пандемии и за несколько месяцев до записи видео он скончался.

«Я всегда старался донести до него, что он не одинок в своем состоянии, что мы старались ему помочь. Даже если тебе кажется, что ты заперт наедине с голосами в голове, это не так. Вокруг есть люди, которым ты небезразличен: друзья, группа поддержки, врачи. Дай им тебе помочь», — заключил исполнитель роли Бэтмена.

Пользователь долгое время держал видео при себе, потому что Конрой редко рассказывал о состоянии своего брата. Однако позже он наткнулся на комикс «Найденная надежда» (Finding Hope), где актер раскрыл историю своего брата.

«Видео поддерживало меня в самые тяжелые моменты. Надеюсь, оно поможет кому‑то еще. Не сдавайтесь, потому что Бэтмен верит в вас!» — закончил пост u/MaliciousMe87.