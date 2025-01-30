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В самолете, разбившемся в США, были фигуристы и бывшие российские тренеры

Сегодня в 07:21
Фото: Andrew Harnik/Getty Images

В пассажирском самолете, потерпевшем катастрофу в Вашингтоне после столкновения с вертолетом, были фигуристы и бывшие российские тренеры. Об этом сообщил РИА «Новости» спортивный агент Ари Закарян.

«На борту были фигуристы, они летели с тренерами. Среди них были в том числе и экс-российские специалисты», ― сказал он.

По данным источника ТАСС, на борту находились чемпионы мира по фигурному катанию в парах в составе сборной России Евгения Шишкова и Вадим НаумовЕвгения Шишкова и Вадим Наумов выступали сперва за сборную СССР, затем — за Россию. Спортсмены выиграли чемпионат мира по фигурному катанию в 1994 году. На зимней Олимпиаде 1992 года они заняли пятое место, на Играх 1994-го — четвертое. В 2000-х они переехали в США.. Baza пишет, что они должны были лететь из Уичито, где проходил чемпионат США по фигурному катанию, в Вашингтон. «Матч ТВ» называет среди пассажиров лайнера и бывшую советскую фигуристку Инну Волянскую.

Американкий фигурист Джон Маравилла сказал РИА «Новости», что на борту находились минимум 14 фигуристов, не считая тренеров: «Я не хочу называть имен, но в самолете было около 14 фигуристов, не считая их родителей, и несколько тренеров. Такая трагедия».

Пассажирский самолет Bombardier CRJ700 столкнулся с военным вертолетом Black Hawk у аэропорта имени Рейгана в Вашингтоне. Катастрофа произошла в ночь на четверг, на борту самолета на находились 60 пассажиров и четыре члена экипажа, на борту вертолета — 3 военных. После столкновения лайнер раскололся в воздухе на две части и упал в реку Потомак. Из реки извлекли тела минимум 18 погибших.

ДСКЦ МИД России сообщает, что по информации властей США данных о выживших нет, идет поисково-спасательная операция.

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