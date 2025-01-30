Мэттью Макконахи и Вуди Харрельсон вернулись к ролям из «Настоящего детектива» для рекламного ролика

Мэттью Макконахи и Вуди Харрельсон появились в рекламном ролике для кампании True To Texas. Для видео они вернулись к персонажам из «Настоящего детектива».

Режиссером и сценаристом рекламы выступил шоураннер первого сезона сериала Ник Пиццолато. В его проекте герои — философструющий детектив Раст Коул и его прагматичный коллега Марти Харт — призвали власти штата увеличить финансирование киноиндустрии. К актерам также присоединились Билли Боб Торнтон, Деннис Куэйд и Рене Зеллвегер.

«Голливуд — это плоский круг, Вуд. Эта индустрия как чья-то память, и память стирается», — говорит персонаж Макконахи, размышляя об уходе студий в соседние штаты.

«Направь крохотную часть бюджетного профицита — и Техас станет новым эпицентром кино», — поддакивает ему Харрельсон. Во время поездки им звонят другие звезды и жалуются, что другие регионы предлагают кинематографистам лучшие условия, из‑за чего Техас теряет деньги, хотя не уступает конкурентам ни по пейзажам, ни по инфраструктуре.

Между тем, HBO продлил «Настоящий детектив» на пятый сезон. Шоураннером вновь станет Лисса Лопес, работавшая над последней частью антологии. Она стала самой успешной за историю сериала — в среднем каждую серию посмотрели 12,7 млн зрителей.