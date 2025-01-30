Госдума отклонила законопроект о полном запрете хостелов в многоквартирных домах

В апреле 2019 года Владимир Путин подписал закон о запрете размещения хостелов в жилых помещениях многоквартирных домов. С тех пор хостелы могут находиться лишь в помещениях нежилого назначения. Они должны размещаться на первых этажах зданий (или выше, но при условии, что помещения под ними тоже нежилые), иметь отдельный вход и быть оборудованы звукоизоляцией, сигнализацией и сейфами. Помимо этого, жильцы вправе решать, будет ли открыто очередное коммерческое помещение в их доме.