Госдума отклонила законопроект о полном запрете хостелов в многоквартирных домах

Госдума отклонила в первом чтении законопроект, запрещающий размещать хостелы в помещениях многоквартирных домов. Об этом сообщает «Интерфакс».
Инициатива предполагала запрет на использование любых помещений ― как жилых, так и нежилых ― для размещения объектов временного проживания неограниченного количества людей. Изменения планировали внести в Жилищный кодекс.
В апреле 2019 года Владимир Путин подписал закон о запрете размещения хостелов в жилых помещениях многоквартирных домов. С тех пор хостелы могут находиться лишь в помещениях нежилого назначения. Они должны размещаться на первых этажах зданий (или выше, но при условии, что помещения под ними тоже нежилые), иметь отдельный вход и быть оборудованы звукоизоляцией, сигнализацией и сейфами. Помимо этого, жильцы вправе решать, будет ли открыто очередное коммерческое помещение в их доме.
Проект полного запрета хостелов в многоквартирных домах внесла в Госдуму партия «Справедливая Россия — За правду». По мнению первого зампреда фракции Дмитрия Гусева, такие гостиницы вызывают недовольство у жильцов — они жалуются на «постояльцев-мигрантов», а их ночлежки «создают почву для межнациональных конфликтов и проблем».