Бенни Сафди сыграет в «Одиссее» Кристофера Нолана

Бенни Сафди получил роль в «Одиссее» Кристофера Нолана. Об этом пишет The Hollywood Reporter.
Это уже вторая картина режиссера, в которой Сафди принимает участие. Ранее он появлялся в роли физика Эдварда Теллера в «Оппенгеймере». Какой именно персонаж ожидает его сейчас, пока не раскрывается.
Актер, режиссер и сценарист присоединился к уже полному звезд актерскому составу проекта. Вместе с ним на экране появятся Том Холланд, Зендая, Мэтт Деймон, Роберт Паттинсон, Шарлиз Терон и Лупита Нионго.
Съемки должны начаться в конце февраля, они пройдут на Липарских островах, в Марокко и Великобритании. Часть действий сюжета пройдет на острове Фавиньяна, «острове козлов», который в своих странствиях посещал Одиссей.
Согласно синопсису от студии Universal, «Одиссея» станет «мифическим эпическим экшном, снятым в разных уголках мира» на самые современные камеры IMAX.
Последней ролью Сафди был сериал HBO «Проклятие» с Натаном Филдером и Эммой Стоун, где он также выступил как соавтор сценария и сопродюсер.
В ближайшее время артиста ждут съемки сиквела «Счастливчика Гилмора» с Адамом Сэндлером, а также дебютный сольный фильм «Крушащая машина» для A24. Последний станет байопиком о бойце ММА Марке Керре, главные роли в нем сыграют Дуэйн Джонсон и Эмили Блант, также в актерском составе есть боец Александр Усик.