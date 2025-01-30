Бенни Сафди сыграет в «Одиссее» Кристофера Нолана

Бенни Сафди получил роль в «Одиссее» Кристофера Нолана. Об этом пишет The Hollywood Reporter.

Это уже вторая картина режиссера, в которой Сафди принимает участие. Ранее он появлялся в роли физика Эдварда Теллера в «Оппенгеймере». Какой именно персонаж ожидает его сейчас, пока не раскрывается.

Актер, режиссер и сценарист присоединился к уже полному звезд актерскому составу проекта. Вместе с ним на экране появятся Том Холланд, Зендая, Мэтт Деймон, Роберт Паттинсон, Шарлиз Терон и Лупита Нионго.

Съемки должны начаться в конце февраля, они пройдут на Липарских островах, в Марокко и Великобритании. Часть действий сюжета пройдет на острове Фавиньяна, «острове козлов», который в своих странствиях посещал Одиссей.

Согласно синопсису от студии Universal, «Одиссея» станет «мифическим эпическим экшном, снятым в разных уголках мира» на самые современные камеры IMAX.

Последней ролью Сафди был сериал HBO «Проклятие» с Натаном Филдером и Эммой Стоун, где он также выступил как соавтор сценария и сопродюсер.