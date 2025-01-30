«Ужасающий-4» запущен в работу и станет последним в серии фильмов

«Ужасающий-4» находится в работе. Об этом сообщил режиссер трилогии Дэмиен Леоне в своем твиттере.

Постановщик поблагодарил подписчиков за поздравления с днем рождения, анонсировал новую картину и приложил фото страницы сценария. По его словам, она будет посвящена предыстории клоуна-убийцы Арта и завершит серию.

«Спасибо за поздравления с днем рождения. Решил, что мне тоже стоит сделать вам подарок должен быть взаимным! Сценарий уже в работе, и он обещает стать эпичным, жутким, жестоким, эмоциональным, а также завершить сагу. P. S. Я наконец расскажу, откуда взялся Арт», — написал режиссер.

Финал истории Арта Леоне представлял себе еще в 2023 году, о нем он рассказывал в беседе с Deadline. «Удовлетворительную концовку» он придумал еще во время работы над сиквелом.

«Франшиза не обязана заканчиваться — ведь с появлением сверхъестественных элементов, здесь возможно всё. Но если я захочу поставить точку, то теперь у меня есть идеальный финал», — отметил он.