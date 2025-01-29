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Эдди Мерфи станет звездой комедийного боевика «Синий сокол»

Сегодня в 23:15
Фото: Axelle/Bauer-Griffin / Getty Images

Американский актер Эдди Мерфи, известный по фильмам «Чокнутый профессор» и «Поездка в Америку», снимется в комедийном боевике «Синий сокол». Об этом сообщил Deadline.

Лауреат двух премий «Золотой злобус» сыграет суперагента в отставке, который отправляется на свадьбу сына. Герой давно не общался с родственниками и не подозревает, что окажется на торжестве лицом к лицу со своим главным врагом.

Фильм выпустит студия Sony Pictures по сценарию Чада Сент-Джона. Продюсерами ленты станут Джон Дэвид из Davis Films, Клифф Робертс из Syndicate Entertainment, а также Чарисс Хьюитт-Уэбстер из Eddie Murphy Productions и сам Мерфи.

Когда начнутся съемки картины, пока неизвестно. Также еще не определена дата будущего релиза.

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