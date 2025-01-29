Эдди Мерфи станет звездой комедийного боевика «Синий сокол»

Американский актер Эдди Мерфи, известный по фильмам «Чокнутый профессор» и «Поездка в Америку», снимется в комедийном боевике «Синий сокол». Об этом сообщил Deadline.

Лауреат двух премий «Золотой злобус» сыграет суперагента в отставке, который отправляется на свадьбу сына. Герой давно не общался с родственниками и не подозревает, что окажется на торжестве лицом к лицу со своим главным врагом.

Фильм выпустит студия Sony Pictures по сценарию Чада Сент-Джона. Продюсерами ленты станут Джон Дэвид из Davis Films, Клифф Робертс из Syndicate Entertainment, а также Чарисс Хьюитт-Уэбстер из Eddie Murphy Productions и сам Мерфи.