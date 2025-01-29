Аннетт Бенинг сыграет с Аней Тейлор-Джой в сериале «Счастливчик»

Американская актриса Аннетт Бенинг, известная по фильмам «Красота по-американски» и «Марс атакует!», снимется вместе с Аней Тейлор-Джой («Ход королевы», «Меню») в сериале «Счастливчик». Об этом сообщил Deadline.

Проект выпустит стриминговый сервис Apple TV+. Он станет экранизацией романа Мариссы Стэпли и расскажет о молодой женщине, которая оставила позади преступную жизнь, но вынуждена в последний раз принять свою темную сторону в отчаянной попытке убежать от прошлого.

Тейлор-Джой сыграет главную героиню, а Бенинг предстанет в образе Присциллы — опасного главаря мафии. Создателем, шоураннером и исполнительным продюсером сериала будет Джонатан Троппер, стоявщий за сериалом «Видеть».