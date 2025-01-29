В Малайзии мужчина инсценирует нападение, чтобы другие люди могли проявить героизм

В Малайзии 28-летний предприниматель Шазили Сулейман предлагает необычную услугу: он готов за деньги инсценировать нападение на любого человека, чтобы тот смог проявить свою отвагу. Об этом рассказал South China Morning Post.

Мужчина использует свою угрожающую внешность в бизнес-целях. «Вы устали от того, что ваш партнер считает вас слабым? За разумную плату я могу помочь вам доказать, чтобы они неправы», — обещает он в соцсетях.

По словам Шазили, его «перформанс» в образе бандита обойдется в 100 ринггитов в будние дни (примерно 2250 рублей) и в 150 ринггитов (около 3300 рублей) в выходные. За поездку за пределы города Ипоха придется доплатить отдельно.

Сулейман уже выполнил несколько заказов, утверждает малазийское новостное агентство Says. Он помог нескольким друзьям и родственникам. Сам поддельный злодей поделился, что один мужчина пригласил его в торговый центр.

Там Шазили притворился, что пристает к девушке клиента, когда тот отошел в туалет. Когда мужчина вернулся из уборной, он встретил Сулеймана «как герой». По словам Шазили, в ходе этого заказа никто не пострадал.