Федор Бондарчук покинул «Ленфильм»

Режиссер Федор Бондарчук ушел с поста председателя совета директоров киностудии «Ленфильма». Об этом сообщили источники РБК, позже его пресс-служба подтвердила эту информацию ТАСС.

Представители постановщика добавили, что это случилось еще в декабре 2024 года и по просьбе Бондарчука. В киностудии он проработал около 12 лет.

«Федор Бондарчук покинул пост председателя совета директоров киностудии «Ленфильм» в декабре 2024 года. [Министр культуры РФ] Ольга Любимова официально удовлетворила просьбу режиссера и продюсера освободить его от должности, которую он занимал с октября 2012 года», — сказал представитель Бондарчука.

Он отметил, что Бондарчук совмещал должность совместно с постами в Art Pictures Studio и «НМГ студии» и его занятость в этих компаниях возросла.

Представитель режиссера обратил внимание, что за время нахождения Бондарчука в должности была отремонтирована вся инфраструктура, восстановлены исторические фасады и перезапущены павильоны. Кроме того, на студии были сняты более 25 картин, прошли более 10 выставочных проектов, была открыта смотровая площадка, а совместно с Минкультом открылась лаборатория для режиссеров-дебютантов в полном метре «Ленфильм-дебют»

По словам источников РБК, решение об уходе было принято на фоне нестабильного финансового положения студии и череды смен директоров. В феврале 2024 года на место генерального директора пришел Эдуард Суворов, он заменил объявленного в розыск Эдуарда Щербакова. Суворов продержался в кресле лишь до конца года — в декабре «Ленфильм» его сменила бывшая директор службы безопасности Надежда Андрющенко.

Собеседники РБК также говорят, что «Ленфильм» может быть передан в управление правительству Петербурга. Такое уже произошло с Киностудией имени Горького в Москве.

Еще РБК обратил внимание на иски к «Ленфильму» от Росимущества и ООО «Градпроект», а также компании «Радмир». Первые требуют от студии 2,2 млн рублей, а вторая — признания банкротом. Кроме того, у АО «Киностудия «Ленфильм» есть непогашенные долги в сумме 101,4 млн руб. (исполнительский сбор — 7,6 млн руб.) и 855,6 тыс. руб.