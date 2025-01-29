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Билл Мюррей рассуждает об убийствах, а Дженнифер Кулидж пристает к Эду Харрису в трейлере «Чокнутых»

Вчера в 20:51
Кадр: Canopy Media Partners

На ютуб-канале Lionsgate Movies опубликовали трейлер комедии «Чокнутые» («Riff Raff»), в которой снялись Дженнифер Кулидж («Белый лотос»), Эд Харрис («Мир Дикого Запада») и Билл Мюррей («День сурка»).

Мюррей исполнил в фильме роль гангстера со стажем по имени Винсент, который мечтает уйти на покой. Он решает отметить Новый год в кругу семьи, но тихий праздничный вечер идет не по плану.

Помимо родственников, на пороге Винсента появляются его приятели-преступники. Темное прошлое настигает героя в самый неподходящий момент, и тогда на поверхность выходят тайны, которые никто из его близких и представить себе не мог.

В актерский состав комедии входят Габриэль Юнион («Добейся успеха»), Льюис Пуллман («Уроки химии»), Майлз Дж. Харви («Няня»), Эмануэла Постаккини («(Не)идеальные роботы»), Майкл Анджело Ковино («Новости со всех концов света») и Пит Дэвидсон («Тела, тела, тела»).

Постановщиком ленты выступил режиссер Дито Монтиель, известный по фильмам «Бои без правил» и «Война». Сценарий фильма создал Джон Поллоно, работавший ранее над драмой «Сильнее» с Джейком Джилленхолом и криминальным триллером «Ремонт малых двигателей» с Джоном Бернталом.

«Чокнутые» выйдет в кинопрокат 28 февраля. Его продюсерами стали Ноа Ротман, Сара Гэбриел, Марк Голдберг и Адам Полсен.

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