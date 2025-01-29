Эллиот Пейдж спродюсирует телеадаптацию игры Beyond: Two Souls

Канадский актер Эллиот Пейдж, известный по фильму «Джуно» и сериалу «Академия „Амбрелла“», спродюсирует телеадаптацию видеоигры Beyond: Two Souls. Об этом сообщил Deadline.
Продакшн-компания Пейджа Pageboy Productions приобрела права на экранизацию у разработчика игры Quantic Dream SAS. Теперь она выпустит сериал о девушке со сверхъестественными способностями Джоди Холмс, которая оказывается втянута в паутину правительственных заговоров и потусторонних сил.
По сюжету героине предстоит преодолеть эксплуатацию со стороны с сильных мира сего и мистические угрозы, параллельно открывая истинную природу своих возможностей и таинственной связи с сущностью по имени Эйден.
«Богатое повествование и эмоциональная глубина истории дают нам фантастическую основу. Мы хотим представить уникальное видение персонажей и их путей, которое найдет отклик у поклонников игры и новых зрителей», — поделился Пейдж.
Игра Beyond: Two Souls вышла в 2013 году. Ее впервые показали на кинофестивале «Трайбека». В создании персонажей релиза принимали участие голливудские актеры — Пейдж (тогда еще носивший имя Эллен) и Уиллем Дефо.