Американский гражданский авиалайнер впервые совершил сверхзвуковой полет

Гражданский авиалайнер Overture, созданный американской компанией Boom Supersonic, впервые совершил сверхзвуковой полет. Об этом сообщило РИА «Новости».

Демонстрационный прототип самолета испытали в аэрокосмическом центре в пустыне Мохаве. Он успешно поднялся на высоту 10 756 метров и разогнался до скорости 1207 километров в час, преодолев звуковой барьер.

Самолет Overture, по задумке создателей, станет первым гражданским сверхзвуковым воздушным судном из США. Кроме того, он будет первым американским реактивным самолетом независимой разработки.