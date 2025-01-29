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Американский гражданский авиалайнер впервые совершил сверхзвуковой полет

Вчера в 19:31
Фото: mattocko/X

Гражданский авиалайнер Overture, созданный американской компанией Boom Supersonic, впервые совершил сверхзвуковой полет. Об этом сообщило РИА «Новости».

Демонстрационный прототип самолета испытали в аэрокосмическом центре в пустыне Мохаве. Он успешно поднялся на высоту 10 756 метров и разогнался до скорости 1207 километров в час, преодолев звуковой барьер.

Самолет Overture, по задумке создателей, станет первым гражданским сверхзвуковым воздушным судном из США. Кроме того, он будет первым американским реактивным самолетом независимой разработки.

Ранее созданием сверхзвуковых самолетов занимались только военные предприятия и правительственные структуры. Более того, сверхзвуковых гражданских лайнеров в истории было всего два — британо-французский «Конкорд» и советский Ту-144. Оба самолета перестали использовать из‑за нерентабельности и проблем с безопасностью.

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