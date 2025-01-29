Джейк Джилленхол сыграет главную роль в новом фильме М. Найта Шьямалана

Джейк Джилленхолл появится в новом фильме М. Найта Шьямалана. Об этом узнало издание Deadline.

Сообщается, что режиссер собирается поставить сверхъестественный романтический триллер. Сюжет картины также ляжет в основу романа автора «Дневника памяти» Николаса Спаркса. Оба проекта будут базироваться на одной концепции и наборе персонажей, но адаптированы под свои уникальные медиумы: кино и литературу. Другие подробности пока держат в секрете

Фильм будет спродюсирован через компанию Шьямалана Blinding Edge Pictures, где он работает вместе с Ашвином Раджаном. Также в команду продюсеров вошли давний партнер Спаркса Тереза Парк и Марк Бьенсток. Спаркс также выступит исполнительным продюсером. Дистрибьютором картины может выступить компания Warner Bros.

Вероятно, именно этот проект Шьямалан имел в виду, когда в сентябре обещал 17 полнометражный фильм. К посту он приложил фотографию записной книжки.

«Для каждого фильма я выбираю блокнот, который мне нравится, и записываю в него заметки, идеи для нового фильма. Когда он переполнен идеями, я перехожу к наброскам, а затем к сценарию», — писал режиссер.