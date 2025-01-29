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Звезда «Дома Дракона» Оливия Кук снимется с Хелен Миррен в триллере «Швейцария»

Сегодня в 18:52
Кадр: HBO

Британская актриса Оливия Кук, известная по сериалу «Дом Дракона», снимется вместе с обладательницей премии «Оскар» Хелен Миррен в триллере «Швейцария». Об этом сообщил Deadline.

Фильм расскажет о писательнице Патриции Хайсмит, создательнице персонажа Тома Рипли. Съемки проекта начнутся в Риме, а затем переместятся на север Италии, в Швейцарию и, наконец, в Лондон.

В основу картины ляжет пьеса австралийского драматурга Джоанны Мюррей-Смит. Ее сюжет разворачивается вокруг встречи Хайсмит и амбициозного литературного агента в 1995 году.

Роль последнего исполнит Алден Эренрайх, снимавшийся в «Оппенгеймере». Миррен сыграет стареющую Хайсмит, которая ведет уединенную жизнь в швейцарских Альпах в окружении лишь своих кошек.

Умиротворение писательницы прервет молодой человек, которого прислал ее нью-йоркский издатель. Он должен убедить Хайсмит написать последнюю книгу о Томе Рипли, но имеет куда более зловещие планы на писательницу.

Продюсерами «Швейцарии» выступили Габриэль Тана, Трой Лам и Эндрю Мейсон из Brouhaha Entertainment, Джим Робисон и Курт Мартин из Lunar Pictures, Карл Сперри и Zurich Avenue и Андрея Оккипинти из Lucky Red.

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