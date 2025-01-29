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Новый мюзикл по книге Нила Геймана отменен из‑за обвинений автора в домогательствах

Сегодня в 17:56
Фото: Monica Schipper/Getty Images

Новый мюзикл по мотивам книги «Коралина» Нила Геймана отменен после обвинений писателя в сексуализированных домогательствах. Об этом сообщает Би-би-си.

Премьера спектакля должна была состояться в апреле в Leeds Playhouse. После этого мюзикл планировали показать в Королевском лицейском театре в Эдинбурге, в Бирмингемском репертуарном театре и в Манчестерском доме.

Постановка, которая была анонсирована в мае прошлого года, должна была стать главной в репертуаре всех четырех театров. Ее отмена оставила серьезную брешь в их графиках и финансах, отмечает Би-би-си.

Театры заявили, что у них не было другого выбора после того, как в последние недели появились новые обвинения против Геймана.

Мюзикл «Коралина» описывалась как «мрачная и изобретательная» фэнтезийная история для всей семьи. Ее режиссером выступила британский драматург Зинни Харрис.

Недавно восемь бывших партнерш Геймана обвинили его в изнасилованиях, абьюзе и издевательствах. Одна из них, работавшая няней в доме писателя, рассказала, что он насиловал ее, заставлял есть рвоту, унижал и называл рабыней.

Комментируя слова девушек, Гейман отверг все обвинения и подчеркнул, что рассказанные истории не происходили или искажены и «не имеют никакого отношения к реальности».

«Я далеко не идеальный человек, но я никогда не вступал в сексуальные отношения без согласия ни с кем. Никогда. Вспоминая о том, что произошло на самом деле, а не то, что утверждается, я не признаю, что было какое‑то насилие», — отметил автор «Песочного человека».

Из‑за скандала издательство комиксов Dark Horse отказалось от сотрудничества с Нилом Гейманом и отменило его серию комиксов «Дети Ананси».

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