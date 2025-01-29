В Саудовской Аравии возобновили строительство самой высокой башни в мире. Ее завершат в 2028 году

В Саудовской Аравии возобновили строительство Jeddah Tower — будущего самого высокого здания в мире. Возведение башни планируют завершить в 2028 года, сообщил Dezeen со ссылкой на компанию Kingdom Holding Company.

Небоскреб появится в 32 километрах к северу от города Джидда. Он будет в высоту 1007 метров — это на 179 метров выше, чем «Бурдж-Халифа» в Дубае. Проект Jeddah Tower разработала студия Adrian Smith + Gill Gordon Architecture из Чикаго.

Башню, которые архитекторы называют «мировым символом амбиций и прогресса», начали строить в 2013 году. Работу над постройкой прервали в 2018 году — на тот момент здание уже получило 63 этажа.

В январе строители начали возводить 64-й этаж небоскреба. Застройщик заявил, что рассчитывает заканчивать по этажу каждые четыре дня.

В будущем в Jeddah Tower разместится отель Four Seasons, апартаменты, а также офисы. На 157-м этаже откроется самая высокая в мире смотровая площадка.

Саудовская Аравия реализует немало амбициозных проектов. В стране строят город будущего Saudi Vision 2030, или, как его называют СМИ, «зеркальную линию».

Город будет состоять из двух протяженных зданий, полностью зеркальных с внешней стороны. Они расположатся параллельно друг другу. Заявленная высота небоскребов — 490 метров, длина — 120 километров. Инвестиции в проект превысили 1 трлн долларов, но появились большие финансовые трудности, связанные с ним.