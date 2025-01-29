Авторы «Лучше звоните Солу» могли сорвать сериал из‑за приступа Боба Оденкирка

«Лучше звоните Солу» мог оборваться на половине пятого сезона из‑за сердечного приступа Боба Оденкирка. Об этом шоураннер проекта Питер Гулд рассказал в книге Алана Сепинуолла, их разговор публикует Rolling Stone.

Журналист поинтересовался у соавтора сериала воспоминаниями о дне, когда исполнителю главной роли стало плохо на площадке и съемки пришлось остановить.

«Я был в Лос-Анджелесе, а съемками в Альбукерке тогда занимался Винс [Гиллиган, соавтор проекта]. Он позвонил и сказал, что случилась беда, Боб упал в обморок на площадке, и он едет в больницу вместе со скорой. Я сначала хотел сам сорваться и приехать, но решил, что там без меня разберутся, и помог привезти семью Боба», — поделился Гулд.

По его словам, ситуация казалась безнадежной, съемочную группу беспокоила неопределенность в работе. К счастью для всех, Оденкирк восстановился быстро и даже попросил прислать ему в больницу сценарий следующих серий, чтобы подготовиться к возвращению, хотя врачи требовали от него отдыхать. Когда его выписали, команде пришлось снизить нагрузку для 60-летнего актера, не давать ему перерабатывать и устроить несколько выходных.

«Честно, у меня не было ни малейшего представления, продолжатся ли съемки, закончим ли мы их. Тогда это не имело никакого значения, это всего лишь телешоу. Настроение было ужасное. Но спасибо нашему медконсультанту Розе Эстраде, сегодня Боб жив в том числе и благодаря ей», — отметил продюсер.

На время выздоровления команда переключилась на сюжет с участием Майка Эрмантраута и Гуса Фринга, а также отдельные сцены для других серий, поэтому совсем без работы они провели около трех дней.

«Но если бы Боб не пришел в себя… Тяжело думать об этом, но, наверное, мы бы бросили сериал. Sony пришлось бы понести убытки из‑за незавершенной истории. К тому моменту сцену, где Лало стреляет в Ховарда мы уже сняли, так что ничего переписать уже бы не вышло», — считает Гулд.

«Мы были готовы уйти. Я не думал о том, что именно нужно сделать в этом случае, это был бы сложный процесс. Но наверняка где‑то в дебрях Sony кто‑то уже начал считать убытки. Хорошо, что ничего ужасного тогда не произошло», — добавил он.

Шоураннер также поделился мыслями о том, как сложилась жизнь Джимми Макгилла и Ким Векслер после событий последней серии. Ему кажется, что они бы никогда не смогли окончательно расстаться.

«Я не верю, что Ким забудет о нем навсегда. В конце концов, он оказался в одном из худших мест на Земле. Не думаю, что она никогда бы не позвонила ему, не отправила письма или денег на сигареты», — предположил Гулд.

«Наверняка Джимми предложил бы какие‑то свои услуги другим заключенным. Возможно, уже начал это делать. Там бы он обрел душевное равновесие», — добавил он.