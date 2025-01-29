На Манежной площади в Москве воссоздадут северное сияние в честь китайского Нового года. Об этом рассказали на портале мэрии столицы.

До 9 февраля горожане смогут увидеть световое шоу. Его покажут в рамках проекта «Зима в Москве». Посмотреть шоу можно бесплатно в вечернее время, предварительная регистрация не требуется.

Еще одно световое шоу представят на Болотной площади, оно тоже будет посвящено культуре Китая. Каждый день в 18:00 лед катка превратят в поверхность водоема, в котором будут «плавать» рыбы — карпы кои.