Джастин Тимберлейк раскрыл фанатке пол ее будущего ребенка во время концерта

Джастин Тимберлейк во время выступления в Солт-Лейк-Сити помог беременной поклоннице узнать пол ее будущего ребенка. Об этом сообщает KSL.

Келли Снайдер, которая фанатеет по Тимберлейку еще со времен NSYNC, пришла на выступление певца с плакатом и запечатанным конвертом. В конверте указан пол ее будущего ребенка, уже седьмого по счету. Сама Келли не знала, кого ждет ― пятого мальчика или третью девочку.

Раньше она предпочитала не узнавать пол ребенка до родов, но, узнав о концерте Тимберлейка, решила сделать исключение. С мужем они договорились изготовить плакат для привлечения внимания артиста и встать в первых рядах.

Стратегия сработала: певец заметил их и взял конверт. Прежде чем раскрыть пол будущего ребенка, он спросил у будущей мамы, что она думает на этот счет. Келли предположила, что ждет девочку, ― и оказалась права.

Видео: @deltacenter

Особенно удивительной эта новость была для брата и двух сестер будущей мамы, которые тоже были на концерте. Они даже не знали, что их сестра беременна.