Японский сноубордист первым в мире выполнил прыжок с вращением на 6,5 поворота в воздухе

Японский сноубордист Хирото Огивара первым в мире исполнил прыжок с вращением на 2340 градусов на турнире X Games в американском Аспене. Об этом сообщил Redbull.

19-летний спортсмен совершил в воздухе 6,5 оборота и завоевал золотую медаль в соревнованиях по биг-эйру с результатом 97,33 балла. Оно обошел бывшего чемпиона, тоже японца, Тайгу Хасэгаву и новозеландского юниора Рокко Джеймисона.

«Я никогда не был так счастлив, как сейчас. Это был действительно величайший момент. Было такое чувство, будто я использовал каждую каплю энергии, которая у меня была», — прокомментировал Огивара.

Ранее Огивара уже был первым человеком в мире, кому удалось выполнить BS Quint Cork 2160 — прыжок с пятью вертикальными и шестью горизонтальными вращениями. Спортсмена неоднократно называли вундеркиндом.