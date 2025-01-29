72% россиян поддерживают законопроект о запрете услуг гадалок и тарологов. Это выяснил сервис Superjob, который опросил 1600 экономически активных граждан из всех округов страны. Результаты опроса есть у «Афиши Daily».

54% респондентов считают, что запрет должен распространяться только на рекламу услуг, еще 18% выступают за полный запрет деятельности тарологов и гадалок. Самые распространенные аргументы принципиальных противников: «Это противоречит моим религиозным убеждениям»; «Они все мошенники, только разводят на деньги».

Мужчины чаще женщин негативно относятся к рекламе тарологов ― 76% против 68%. Среди россиян в возрасте от 35 до 44 лет сторонников запрета больше, чем среди тех, кто моложе, и тех, кто старше (76%). Россияне с доходом от 100 тыс. руб. в месяц против рекламы услуг тарологов и гадальных практик выступали чаще тех, кто зарабатывает меньше (75%).

В Москве негативно настроенных к рекламе тарологов чуть больше, чем в целом по стране ― 74%. Из них 53% хотели бы запрета на рекламу, еще 21% считают, что запрет должен распространятся на всю деятельность таких «специалистов».