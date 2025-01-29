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Исполнитель роли Тревора в GTA V хотел бы увидеть персонажа в GTA VI, но с одним условием

Сегодня в 15:53
Иллюстрация: Rockstar

Актер Стивен Огг, сыгравший Тревора в GTA V, хотел бы вернуть персонажа и в новую часть видеоигры. Однако для этого он предложил одно условие в интервью ScreenRant.

Огг видит возвращение к роли скорее в качестве камео, чем полноценного действующего лица, и придумал символичный способ добавить его в сюжет.

«Будет забавно, если Тревор появится в игре и его тут же убьют. Это был бы своего рода подарок фанатам. Покажите его, раздавите ему голову и поставьте точку в его истории. Таким образом можно передать эстафету новому поколению персонажей», — считает актер.

Идея Огга отчасти похожа на камео из GTA V. В прошлой игре таким же образом появлялся байкер Джонни Клейбитц, протагонист дополнения для GTA IV The Lost and the Damned.

В июле 2024 года бывший виртуальный оператор и монтажер Rockstar Джозеф Рубино рассказывал, что игровая студия готовила сюжетное дополнение, посвященное Тревору. По сюжету психопат должен был работать на Федеральное расследовательское бюро (ФРБ) и отправиться на задание под прикрытием. Планы на проект были отменены из‑за успеха онлайн-режима GTA V, который обрел внушительную популярность у игроков.

Релиз GTA VI ожидается осенью 2025 года. Его трейлер стал вторым самым популярным игровым роликом в истории ютуба. Видео набрало более 168 млн просмотров, обогнав Minecraft.

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