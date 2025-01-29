Стивену Кингу понравилась экранизация «Обезьяны» с Тео Джеймсом

Стивен Кинг заявил, что ему понравился предстоящий фильм ужасов «Обезьяна», в основу которого лег его рассказ.
«Вы никогда не видели ничего подобного „Обезьяне“. Это просто безумие. Как человек, который время от времени позволял себе заниматься ерундой, я говорю это с восхищением», — отметил писатель.
Сюжет «Обезьяны» Осгуда Перкинса рассказывает о братьях-близнецах (Тео Джеймс), которые решили избавиться от игрушки, но спустя годы таинственные смерти вновь начали происходить вокруг них. Тогда отдалившимся братьям пришлось воссоединиться, чтобы найти способ уничтожить обезьяну и таящееся в ней зло.
В актерский состав вошли Татьяна Маслани («Темное дитя»), Никко Дель Рио («Сверхъестественное»), Элайджа Вуд («Властелин Колец»), Сара Леви («Ларри Краун»), Кристиан Конвери («Мальчик с оленьими рогами»), Колин О’Брайен («Вонка») и другие. «Обезьяна» выйдет на большой экран 21 февраля.