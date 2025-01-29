Стивену Кингу понравилась экранизация «Обезьяны» с Тео Джеймсом

Стивен Кинг заявил, что ему понравился предстоящий фильм ужасов «Обезьяна», в основу которого лег его рассказ.

«Вы никогда не видели ничего подобного „Обезьяне“. Это просто безумие. Как человек, который время от времени позволял себе заниматься ерундой, я говорю это с восхищением», — отметил писатель.

Сюжет «Обезьяны» Осгуда Перкинса рассказывает о братьях-близнецах (Тео Джеймс), которые решили избавиться от игрушки, но спустя годы таинственные смерти вновь начали происходить вокруг них. Тогда отдалившимся братьям пришлось воссоединиться, чтобы найти способ уничтожить обезьяну и таящееся в ней зло.