В Краснодарском крае обнаружили более 7300 пострадавших от мазута птиц, большинство погибли

После разлива мазута в Керченском проливе волонтеры обнаружили более 7300 пострадавших птиц. Больше половины из них не выжили. Это следует из данных Оперативного штаба Краснодарского края.

С 17 декабря 2024 года по 27 января 2025 года было найдено 7336 особей. Часть птиц уже была обнаружена мертвыми или не смогла пережить этап первичной помощи. В результате из общего числа обнаруженных птиц на реабилитацию поступило 3166 особей, говорится в распространенном сообщении.

Большинство пострадавших птиц, почти 6100 особей, — это чомги. Также среди пострадавших видов выявлены лысухи, чернозобые гагары, серощекие, черношейные и красношейные поганки, серебристые и озерные чайки, а также один лебедь-шипун. Свыше 408 птиц относятся к другим 24 видам. Из них 250 проходят лечение в центрах реабилитации, а 245 уже выпущены в естественную среду обитания.

«Наша основная задача — сделать все возможное для спасения пострадавших птиц и минимизировать ущерб окружающей среде. Мы продолжаем работу по ликвидации последствий ЧС и надеемся, что, благодаря усилиям наших специалистов и волонтеров, многие птицы смогут вернуться в природу», — отметил представитель оперативного штаба.

В рамках мероприятий по реабилитации птиц организованы временные пункты оказания помощи, где ведется круглосуточная работа по очистке перьев от мазута и восстановлению здоровья животных. Волонтеры и сотрудники экологических служб активно участвуют в этих работах, стремясь помочь как можно большему числу пострадавших особей.

Региональные власти призвали жителей и туристов быть бдительными и сообщать о случаях обнаружения пострадавших птиц в соответствующие службы. Это позволит оперативно реагировать на ситуацию и увеличивать шансы на спасение птиц.