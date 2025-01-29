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Хаос возвращается в английскую столицу в трейлере третьего сезона «Банд Лондона»

Сегодня в 13:58
Фото: Sky TV/YouTube

Телеканал Sky представил трейлер третьего сезона сериала «Банды Лондона». Премьера новых эпизодов состоится в марте.

«В Лондоне, охваченном хаосом после того, как из‑за поддельного кокаина погибли сотни людей, любимые фанатами персонажи сталкиваются с новыми лицами, связанными кровными узами, что приводит к жестокой борьбе за власть, неожиданным союзам и ожесточенному соперничеству», — гласит синопсис.

В новом сезоне к своим ролям вернутся Сопе Диризу, Джо Коул, Мишель Фэрли, Лусиан Мсамати, Брайан Вернел, Наргес Рашиди и Асиф Раза Мир. К ним присоединятся Эндрю Кодзи, Ричард Дормер и Т’Ния Миллер, а также Фил Дэниелс, Рут Шин и Мэт Фрейзер в качестве приглашенных звезд.

«Банды Лондона» были созданы Гаретом Эвансом и Мэттом Флэннери. Сценаристом третьего сезона выступил Питер МакКенна, а режиссером — Ким Хонг Сон.

Первый сезон сериала вышел в апреле 2020 года и получил хорошие оценки критиков, назвавших его «современным шедевром криминального кино». На Rotten Tomatoes у него 91% «свежести». Второй сезон, увидевший свет в октябре 2022-го, немного уступает по этому показателю — 81%.

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