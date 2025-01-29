The Beatles и Crocs выпустят сабо, вдохновленные мультфильмом «Yellow Submarine»

The Beatles объединились с Crocs, чтобы выпустить две пары сабо, вдохновленные мультфильмом 1968 года «Желтая подводная лодка» («Yellow Submarine»).

Дизайн первой модели повторяет вид желтой подводной лодки. Из верхней части обуви выступает четырехгранный перископ, а к каблуку прикреплены пропеллеры. На боковых сторонах также есть по четыре окошка, на которых изображены Пол Маккартни, Ринго Старр, Джон Леннон и Джордж Харрисон.

© Crocs

Другая пара отражает психологическую природу мультфильма: на ней изображены некоторые из самых знаковых образов из «Yellow Submarine». В комплекте идут джибитсы с участниками группы, летающей перчаткой, желтой субмариной и другое.

© Crocs