Спрос на поездки в Таиланд вырос перед третьим сезоном «Белого лотоса»

В преддверии премьеры 3-го сезона «Белого лотоса» 16 февраля туристические агентства и отели Таиланда готовятся к наплыву посетителей, пишет Bloomberg.

Директор нью-йоркского офиса Управления по туризму Таиланда Чомпу Марусачот отметил, что на Гавайях и Сицилии, где снимались предыдущие сезоны антологии, количество посетителей увеличилось более чем на 20%. «Я могу только надеяться, что в Таиланде будет такая же динамика», — сказал он.

Некоторые фанаты уже начали согласовывать свои планы поездок в местах действия предстоящего сезона. Как отмечает агентство, увеличение числа посетителей, скорее всего, приведет и к большим тратам — цены на проживание в отелях могут превышать 1200 долларов.

Туристическое агентство Fora уже наблюдает всплеск спроса на поездки в Таиланд. «Недавно ко мне пришла новая пара клиентов и сказала: „Мы слышали, что в следующем сезоне ‚Белый лотос‘ будет сниматься в Таиланде. Не могли бы вы забронировать нам номер на том же курорте, пока он не стал слишком популярным?“» — говорит Рабия Малик, консультант компании.

«Я спланировала всю их поездку вокруг Four Seasons Koh Samui (в нем разворачиваются события третьего сезона. — Прим. ред.), и они так рады, что отправятся туда через несколько недель», — рассказала Малик.

В январе количество бронирований в Таиланде выросло на 312% по сравнению с тем же месяцем 2024 года. Это число соответствует всплескам туристической активности, зарегистрированным в предыдущих местах действия «Белого лотоса». В 2024 году оператор класса люкс Black Tomato сообщил Bloomberg, что продажи на Сицилии увеличились втрое после финала второго сезона.

Как и другие сезоны сериала Майка Уайта, восемь эпизодов третьего сезона будут рассказывать о приключениях и злоключениях богатых гостей, которые доводят персонал пятизвездочного курорта до предела. В сериале снимаются Лесли Бибб, Кэрри Кун, Джейсон Айзекс, Лалиса Манобаль и Наташа Ротуэлл.