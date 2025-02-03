«Пятерочка» и Mundfish представили масштабную коллаборацию к выходу DLC «Чары морских глубин» для шутера Atomic Heart. По случаю запуска в одном из магазинов провели тематическое мероприятие для всех фанатов видеоигры.
Внутри была организована специальная фотозона, оформленная в стилистике кибервселенной. Более сотни участников могли сделать фотографии на память с любимыми персонажами, а также стать обладателями уникальных призов и дополнения к игре.
«В своем продвижении мы часто ориентируемся на молодежь, в том числе на геймеров и любителей эстетики разных игр, потому что для них очень актуальна готовая еда, которая приезжает достаточно быстро и стоит недорого», — отметил бренд-менеджер «Пятерочки» Святослав Борисовский.
Постеры от торговой сети также появятся в новом дополнении, а покупатели смогут принять участие в розыгрыше тематических призов от кибервселенной.
В «Пятерочках» до 12 марта продлится акция, в рамках которой покупатели получат шанс выиграть уникальные брендированные аксессуары и сертификаты на покупку техники, а самому удачливому геймеру достанется мощный игровой компьютер со встроенным холодильником для готовой еды, созданный по мотивам Atomic Heart.
Чтобы принять участие, нужно купить готовые блюда, горячий кофе/чай или выпечку из пекарни в магазинах «Пятерочка» или в доставке на сумму не менее 200 рублей, а фото или скриншот чека с покупками отправить специальному боту в телеграме. Еженедельный розыгрыш будет проводиться каждый вторник с 4 февраля, а розыгрыш главного приза — кастомного компьютера — состоится 13 марта.