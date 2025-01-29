В ботсаду МГУ расцвела орхидея дракула. Она похожа на мордочку обезьяны

В ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» расцвела орхидея дракула. Об этом говорится в телеграм-канале сада.

Название цветка связано с тем, что некоторые его виды отличаются кроваво-красным оттенком. Цветок также иногда называют орхидеей-обезьянкой, поскольку он напоминает обезьянью мордочку.

Родина орхидей дракул ― Мексика, Центральная Америка, Колумбия, Перу и Эквадор. Всего в роду дракул 118 видов. В конце XIX они были популярными оранжерейными растениями в Европе. Редкость и готическая форма делали дракулу крайне ценным приобретением.