Олден Эренрайк и Оливия Кук снимутся в «Швейцарии» Антона Корбейна

Олден Эренрайк («Да здравствует Цезарь!», «Хан Соло: Звездные Войны. Истории») и Оливия Кук («Дом Дракона») присоединились к актерскому составу триллера Антона Корбейна «Швейцария» с Хелен Миррен, пишет Variety.

Картина, снятая по мотивам романов Патриции Хайсмит о Томе Рипли, станет первой работой голландского фотографа-режиссера более чем за 9 лет. Корбейн известен как автор клипов U2, Coldplay и Nirvana, а также лент «Контроль», «Самый опасный человек» и «Американец».

В проекте Миррен играет стареющую королеву триллеров, увядающую в Швейцарии. Ее молодой агент Эдвард (Эренрайк) пытается уговорить ее выйти на пенсию, чтобы написать последнюю часть ее популярной серии «Рипли». Вскоре выясняется, что у молодого человека куда более зловещие мотивы. По мере совместной работы над сюжетом романа границы миров реальности и фантазии начинают все больше размываться.

В основе «Швейцарии» лежит одноименная пьеса мельбурнской писательницы Джоанны Мюррей-Смит, которая также создала сценарий фильма.