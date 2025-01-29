Олден Эренрайк и Оливия Кук снимутся в «Швейцарии» Антона Корбейна

Олден Эренрайк («Да здравствует Цезарь!», «Хан Соло: Звездные Войны. Истории») и Оливия Кук («Дом Дракона») присоединились к актерскому составу триллера Антона Корбейна «Швейцария» с Хелен Миррен, пишет Variety.
Картина, снятая по мотивам романов Патриции Хайсмит о Томе Рипли, станет первой работой голландского фотографа-режиссера более чем за 9 лет. Корбейн известен как автор клипов U2, Coldplay и Nirvana, а также лент «Контроль», «Самый опасный человек» и «Американец».
В проекте Миррен играет стареющую королеву триллеров, увядающую в Швейцарии. Ее молодой агент Эдвард (Эренрайк) пытается уговорить ее выйти на пенсию, чтобы написать последнюю часть ее популярной серии «Рипли». Вскоре выясняется, что у молодого человека куда более зловещие мотивы. По мере совместной работы над сюжетом романа границы миров реальности и фантазии начинают все больше размываться.
В основе «Швейцарии» лежит одноименная пьеса мельбурнской писательницы Джоанны Мюррей-Смит, которая также создала сценарий фильма.
Съемки фильма проходят в Риме. По словам нескольких источников, с середины февраля работа над проектом продолжится на севере Италии, в альпийском регионе Южный Тироль, а затем в Швейцарии и Лондоне.