«Анору» с Юрой Борисовым номинировали на премию «Сезар»

Французская академия кинематографических искусств объявила номинантов на премию «Сезар». Церемония награждения пройдет 28 февраля.
Лидером по числу номинаций (14) стал трехчасовой приключенческий фильм «Граф Монте-Кристо» Александра де Ла Пательера и Матьё Делапорта. Следом за ним идут криминальная мелодрама Жиля Лелуша «Разбитые сердца» (13 номинаций) и мюзикл «Эмилия Перес» Жака Одиара (12 номинаций).
В категорию «Лучший иностранный фильм» попали фильмы «Анора» Шона Бэйкера, «Ученик. Восхождение Трампа» Али Аббаси, «Субстанция» Корали Фаржа, «Семя священного инжира» Мохаммада Расулофа и «Зона интересов» Джонатана Глейзера.
Список номинантов на премию «Сезар»
Лучший фильм
- «Граф Монте-Кристо»
- «Эмилия Перес»
- «Братья по нотам»
- «История Сулеймана»
- «Милосердие»
Лучший режиссер
- Жиль Лелуш — «Разбитые сердца»
- Александр де Ла Пательер и Матьё Делапорт — «Граф Монте-Кристо»
-Жак Одиар — «Эмилия Перес»
- Борис Ложкин — «История Сулеймана»
- Ален Гироди — «Милосердие»
Лучший оригинальный сценарий
- «Борго»
- «Братья по нотам»
- «История Сулеймана»
- «Милосердие»
- «Святая корова»
Лучший адаптированный сценарий
- «Граф Монте-Кристо»
- «Эмилия Перес»
- «Самый ценный груз»
Лучшая актриса
- Адель Экзаркопулос — «Разбитые сердца»
- Карла София Гаскон — «Эмилия Перес»
- Афсия Эрзи — «Борго»
- Зои Салдана — «Эмилия Перес»
- Элен Венсан — «Что случилось осенью»
Лучший актер
- Франсуа Сивиль — «Разбитые сердца»
- Бенжамен Лаверн — «Братья по нотам»
- Карим Леклу — «История Джима»
- Пьер Нине — «Граф Монте-Кристо»
- Тахар Рахим — «Месье Азнавур»
Лучший дебютный фильм
- «Дикий алмаз», режиссер Агат Ридингер
- «След призраков», режиссер Жонатан Милле
- «Королевство», режиссер Жюльен Колонна
- «Нечто дополнительное», режиссер Виктор Артус Соларо
- «Святая корова», режиссер Луиз Курвуазье
Лучший международный фильм
- «Анора»
- «Семя священного инжира»
- «Ученик. Восхождение Трампа»
- «Субстанция»
- «Зона интересов»
Лучший анимационный фильм
- «Течение»
- «Самый ценный груз»
- «Дикари»
Лучший документальный фильм
- «The Belle from Gaza»
- «Bye Bye Tiberias»
- «Дагомея» / «Dahomey»
- «Ernest Cole: Lost and Found»
- «The Bertrand’s Farm»
- «Madame Hofmann»