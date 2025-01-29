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«Анору» с Юрой Борисовым номинировали на премию «Сезар»

Сегодня в 12:29
Фото: Arna Media

Французская академия кинематографических искусств объявила номинантов на премию «Сезар». Церемония награждения пройдет 28 февраля.

Лидером по числу номинаций (14) стал трехчасовой приключенческий фильм «Граф Монте-Кристо» Александра де Ла Пательера и Матьё Делапорта. Следом за ним идут криминальная мелодрама Жиля Лелуша «Разбитые сердца» (13 номинаций) и мюзикл «Эмилия Перес» Жака Одиара (12 номинаций).

В категорию «Лучший иностранный фильм» попали фильмы «Анора» Шона Бэйкера, «Ученик. Восхождение Трампа» Али Аббаси, «Субстанция» Корали Фаржа, «Семя священного инжира» Мохаммада Расулофа и «Зона интересов» Джонатана Глейзера.

Список номинантов на премию «Сезар»

Лучший фильм

  • «Граф Монте-Кристо»
  • «Эмилия Перес»
  • «Братья по нотам»
  • «История Сулеймана»
  • «Милосердие»

Лучший режиссер

  • Жиль Лелуш — «Разбитые сердца»
  • Александр де Ла Пательер и Матьё Делапорт — «Граф Монте-Кристо»
    -Жак Одиар — «Эмилия Перес»
  • Борис Ложкин — «История Сулеймана»
  • Ален Гироди — «Милосердие»

Лучший оригинальный сценарий

  • «Борго»
  • «Братья по нотам»
  • «История Сулеймана»
  • «Милосердие»
  • «Святая корова»

Лучший адаптированный сценарий

  • «Граф Монте-Кристо»
  • «Эмилия Перес»
  • «Самый ценный груз»

Лучшая актриса

  • Адель Экзаркопулос — «Разбитые сердца»
  • Карла София Гаскон — «Эмилия Перес»
  • Афсия Эрзи — «Борго»
  • Зои Салдана — «Эмилия Перес»
  • Элен Венсан — «Что случилось осенью»

Лучший актер

  • Франсуа Сивиль — «Разбитые сердца»
  • Бенжамен Лаверн — «Братья по нотам»
  • Карим Леклу — «История Джима»
  • Пьер Нине — «Граф Монте-Кристо»
  • Тахар Рахим — «Месье Азнавур»

Лучший дебютный фильм

  • «Дикий алмаз», режиссер Агат Ридингер
  • «След призраков», режиссер Жонатан Милле
  • «Королевство», режиссер Жюльен Колонна
  • «Нечто дополнительное», режиссер Виктор Артус Соларо
  • «Святая корова», режиссер Луиз Курвуазье

Лучший международный фильм

  • «Анора»
  • «Семя священного инжира»
  • «Ученик. Восхождение Трампа»
  • «Субстанция»
  • «Зона интересов»

Лучший анимационный фильм

  • «Течение»
  • «Самый ценный груз»
  • «Дикари»

Лучший документальный фильм

  • «The Belle from Gaza»
  • «Bye Bye Tiberias»
  • «Дагомея» / «Dahomey»
  • «Ernest Cole: Lost and Found»
  • «The Bertrand’s Farm»
  • «Madame Hofmann»
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