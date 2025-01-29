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Схему московского метро начали переводить на китайский

Сегодня в 13:07
Фото: Артур Новосильцев/Агентство «Москва»

В московском метро появится схема с переводом станций на китайский. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, его слова приводит агентство «Москва».

План московской подземки будут демонстрировать на интерактивных экранах, расположенных на станциях.

«Схема московского метро переведена на китайский язык. Она может появиться на интерактивных экранах в метро. Там можно будет увидеть в ближайшее время отдельные разделы, в которых мы можем построить маршруты на китайском для наших гостей и тех людей, которые интересуются китайским языком», — сказал Ликсутов.

Перевод появился в рамках перекрестных годов культуры России и Китая, которые проводят в 2024 и 2025 годах.

Кроме новых схем на Арбатско-Покровской линии появился тематический поезд, посвященный китайскому Новому году. Он оформлен в красном цвете, традиционном для Китая. На внешней части вагонов разместили символ наступившего года змею и китайского дракона, который олицетворяет доброе начало. Внутри поезда пассажиры могут увидеть фотографии празднования Нового года в Китае.

Состав будет курсировать в течение месяца.

«Первый раз за всю историю Московского метрополитена запускается этот уникальный поезд, посвященный нашим добрым взаимоотношениям между Москвой и Пекином. В первую очередь, конечно, благодарим за помощь сотрудников посольства Китайской Народной Республики, сотрудников Министерства иностранных дел, которые делали эту работу. Мы постарались сделать все с уважением к китайской культуре», — отметил Ликсутов.

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