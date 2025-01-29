Американец воссоединился с потерянным псом спустя 8 лет

Житель Аризоны воссоединился с потерянной собакой спустя 8 лет разлуки, когда ехал на помощь жертвам лесных пожаров в Калифорнии. Об этом сообщает New York Post.

Фотограф Пол Гильбо потерял своего карликового пинчера по кличке Дамиан в 2017 году. Тогда мужчина ехал с родственниками из Массачусетса в Аризону. Семья сделала короткую остановку возле Оклахома-Сити, когда щенок выскользнул с поводка и убежал. Хозяева целую неделю искали питомца, но безуспешно.

«Ему либо надоело, что его ругают, либо он испугался и просто убежал. Он побежал по дублирующей дороге, и я не смог его поймать», — поделился Гильбо.

Но мужчина не опускал рук и продолжал поиски: годами он публиковал информацию о своей пропавшей собаке в соцсетях.

Спустя восемь лет Дамиан чуть не попал под колеса автомобиля в Оклахома-Сити. Владелица машины ― Донна Бентли ― решила отвезти его к ветеринару. «Он лаял и пытался меня укусить, но я не была намерена отпускать его и дать ему убежать», ― отметила Бентли.

В клинике у пса обнаружили микрочип, а на нем ― контактную информацию Гильбо. Когда хозяин узнал об обнаружении его пропавшей собаки, он ехал в Лос-Анджелес с коробками одежды, предназначенной для пострадавших от лесных пожаров.

Спустя всего 14 часов Гильбо воссоединился со старым приятелем в Оклахома-Сити. Собака немного потеряла вес, и у нее отросли когти, но в целом она была здорова. «Только оказавшись перед ним, я понял, насколько он постарел», — сказал Гильбо.