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Прокуратура заподозрила Арсена Маркаряна в призывах к терроризму

Сегодня в 11:27
Фото: Ларин/YouTube

Московская прокуратура хочет возбудить уголовное дело в отношении блогера Арсена Маркаряна. Об этом говорится в посте в телеграм-канале надзорного ведомства.

Материалы для открытия уголовного преследования ведомство отправило в Следственный комитет. Блогера-женоненавистника подозревают в призывах к терроризму (часть 2 статьи 205.2 УК). По этой статье ему может грозить до 7 лет лишения свободы.

Как уточнили в прокуратуре, в одном из интервью Маркарян «сформировал в себе стойкую позицию о правильности идеологии и практики терроризма, высказал публичные призывы к осуществлению террористической деятельности на территории Российской Федерации и в отношении ее граждан с использованием беспилотных летательных аппаратов».

По информации «Осторожно, Москва», речь идет о 5-часовом интервью с блогером Дмитрием Лариным. В нем Маркарян, в частности, рассуждает о донатах ВСУ, деньгах, которые выделяет Запад для Украины, а также о возможности использовать дроны с флагом или гимном Украины.

В видео блогер, смеясь, предлагает подписчикам кинуть беспилотник с украинским флагом и записью гимна страны в окно родителям, чтобы убедить их в возможной опасности военных действий.

Подкаст был выпущен в апреле 2024 года, за это время он собрал более 2,2 млн просмотров.

Блогер-женоненавистник Арсен Маркарян стал активно набирать аудиторию весной 2024 года. В публичном пространстве он известен благодаря советам об успехе, заработке, мужественности и взаимодействии с противоположным полом — за счет неоднозначных высказываний он привлекает внимание аудитории. Например, летом прошлого года инфлюэнсер среди прочего вдруг объявил, что «женщины разговаривают ни о чем».

В июле 2024 года в соцсетях появился ролик, на котором инфобизнесмен Арсен Маркарян рассказывает о половых отношениях с девочками возрастом 12 и 13 лет. Судя по интерфейсу на записи экрана, это было на одном из курсов блогера.

Маркарян имеет в телеграм-канале более 173 тыс. подписчиков, канал был создан в 2022 году, на ютубе — 204 тыс. подписчиков. Также блогер не живет в России.

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