Мерил Стрип проделала дыру в заборе размером с машину, чтобы спастись от пожара в Лос-Анджелесе

Мерил Стрип пришлось прорезать в заборе огромную дыру, чтобы спастись от пожара в Лос-Анджелесе. Об этом рассказал ее племянник Эйб Стрип в статье для New York Magazine.

«По всему городу были разосланы приказы об эвакуации. Моя тетя Мерил Стрип получила приказ об эвакуации 8 января, но когда она попыталась уехать, то обнаружила, что на ее подъездную дорожку упало большое дерево, перегородив единственный выход.

Решив выбраться, она одолжила у соседа кусачки, вырезала в заборе, который делила с соседями с другой стороны, дыру размером с машину и проехала через их двор, чтобы сбежать», — написал он.

Эйб также рассказал о спасении Мартина Шорта — возлюбленного Стрип и ее партнера по сериалу «Убийства в одном здании». Актер пытался выехать из своего района Пасифик-Палисейдс, после того как один из его сыновей предупредил его о необходимости покинуть дом.