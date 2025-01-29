Россиянка вернулась из отпуска с радиоактивным песком

У прилетевшей из Индии россиянки нашли радиоактивный песок. Об этом рассказали представители Федеральной таможенной службы.

Инцидент произошел в Домодедово. Опасный груз был обнаружен в багаже пассажирки, прилетевшей из индийского штата Керала. Система радиационного контроля «Янтарь» среагировала на чемодан женщины, что стало поводом для тщательной проверки.

При досмотре в чемодане была найдена пластиковая бутылка, наполненная вулканическим песком. Пассажирка пояснила, что собрала крошку застывшей лавы на местном пляже как сувенир, не подозревая о его потенциальной опасности.

Специалисты проанализировали содержимое бутылки с помощью радиометра-спектрометра и установили, что песок содержит минерал монацит, в составе которого есть радиоактивный элемент торий-232. Уровень радиации в образце превысил допустимую норму в 15 раз, достигнув показателя 1,6 мкЗв/ч.

Согласно санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам, мощность эквивалентной дозы излучения на перемещаемом багаже не должна превышать значение естественного фона, составляющего 0,11 мкЗв/ч. Таким образом, данный образец представляет значительную угрозу для здоровья человека и окружающей среды.

После проведения необходимых экспертиз песок был изъят и помещен в специальный изолированный сейф до принятия окончательного решения о его дальнейшей судьбе, включая возможное уничтожение.