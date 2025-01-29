Магазины «Светофор» в Москве временно закрывают из‑за санитарных нарушений

Московские суды начали временно закрывать магазины сети «Светофор» по искам Роспотребнадзора. Об этом сообщают «Ведомости».

Уже приняты решения о приостановке работы на 60-90 суток четырех точек ― в Новокосино, Тушино и Нагатинском районе. В материалах судов говорится, что сотрудники Роспотребнадзора выявили множество санитарно-эпидемиологических нарушений в работе магазинов.

К примеру, в торговом помещении в Новокосине обнаружены насекомые мусор и грязь. А еще там нарушены правила хранения товаров и отсутствовал контроль температурного режима в холодильном оборудовании, говорится в документах. В другом магазине Роспотребнадзор снял с реализации почти 165 килограммов недоброкачественной продукции и обнаружил просроченные товары.

По оценкам «Ведомостей», временно закрыть могут половину московских «Светофоров» ― 12 из 22. В «Яндекс картах» значатся как временно неработающие шесть точек, в «2ГИС» ― девять.