Косатки стали охотиться на больших белых акул и съедать их печень

Исследователи из Университета Флиндерса подтвердили с помощью анализа ДНК, что косатки любят печень акул. Об этом сообщает The Guardian.

В 2023 году недалеко от Портленда на берег выбросило изуродованное тело большой белой акулы. У неё отсутствовали печень, пищеварительные и репродуктивные органы.

За несколько дней до этого ученые-любители стали свидетелями того, как несколько косаток поймали крупную добычу в этом районе. Полагая, что за смертью акулы стоит косатка, исследователи взяли мазки и проанализировали образцы ДНК, взятые из характерных ран от укусов.

Результаты ДНК подтвердили наличие ДНК косатки в области вокруг самого большого укуса — раны диаметром 50 см рядом с грудным плавником акулы. Тесты также показали наличие генетического материала семижаберных акул-падальщиков в трёх более мелких ранах от укусов.

Исследовательница из Университета Флиндерса и ведущий автор исследования Изабелла Ривз отметила, что косатки и белые акулы — это два высших хищника. По ее словам, на туше акулы, найденной в Портленде, было «четыре характерных следа от укусов». Один из них показал, что косатки намеренно вырвали печень.