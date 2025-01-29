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Трамп предложил миллионам госслужащих уволиться с восьмикратным выходным пособием

Сегодня в 08:07
Фото: Anna Moneymaker/Getty Images

Трамп предложил выходные пособия почти всем федеральным служащим, которые не хотят возвращаться в офис, пишет Би-би-си.

В электронном письме, разосланном миллионам сотрудников, администрация президента сообщила, что до 6 февраля они должны решить, хотят ли они участвовать в «программе отсроченного увольнения». Если они согласятся покинуть свои рабочие места до этой даты, то получат в качестве выходного пособия зарплату за 8 месяцев.

Администрация Трампа ожидает, что предложение примут до 10% сотрудников, или около 200 тыс. из более чем 2 млн работников федерального правительства. Высокопоставленные чиновники Трампа заявили, что сделка может сэкономить правительству до 100 млрд долларов.

Работников, желающих принять предложение, попросили ответить на электронное письмо, написав в теме письма слово resign («увольнение»). Предложение включает в себя зарплату и льготы для работников до 30 сентября.

В сообщении Управления по работе с персоналом, правительственного кадрового агентства, опубликованном во вторник вечером, также содержится предупреждение о будущем сокращении штатов, которое может повлиять на тех, кто решит остаться.

«Мы не можем дать вам полной гарантии относительно сохранения вашей должности или агентства, но если ваша должность будет ликвидирована, с вами будут обращаться достойно», — говорится в сообщении.

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