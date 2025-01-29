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В Нью-Йорке прошла «индогурация» нового мэра-собаки по кличке Саймон

Сегодня в 08:27
Фото: @svershbow

Бассет-хаунд Саймон принял присягу в качестве второго почетного мэра-собаки в Нью-Йорке. На церемонии «индогурации» он был одет в зимнее пальто и офисный галстук.

«Ты обещаешь, что будешь служить мэром Нью-Йорка с честью и, да, с собачьей преданностью?» — сказал городской прокурор Джумаан Уильямс, прежде чем пожать Саймону лапу и дополнить его наряд цилиндром.

Теперь Саймон возьмет на себя обязанности уходящей на пенсию собаки-мэра Салли после ее первого двухлетнего срока.

«Я, как и Саймон, благодарна за возможность использовать эту платформу в течение следующих двух лет для продвижения идеи о том, что животных можно брать под опеку и усыновлять в Нью-Йорке, а также для повышения осведомленности и сбора средств для всех удивительных организаций, которые уже занимаются этой работой», — сказала Софи Вершбоу, владелица Саймона.

© Фото: @svershbow

Саймон обошел на выборах 15 других собак из разных районов Нью-Йорка. Гонка за кресло мэра стала напряженной, после того как криптовалютчики включились в голосование. Они выбрали своим фаворитом померанского шпица Бертрама и даже создали монету Bert в надежде, что ее стоимость вырастет, если собака выиграет.

В соцсетях ежедневно публиковались сообщения, призывающие голосовать за Бертрама, а также оскорбительные и жестокие выражения по отношению к другому фавориту — ши-тцу по кличке Энцо. В итоге хозяйка собаки была вынуждена выйти из гонки: «Я не хочу, чтобы мое имя было связано с какой‑либо схемой pump and dump. Это лишило все веселье смысла и обесценило мероприятие».

В итоге Бертрам проиграл Саймону в начале ноября в одном из финальных раундов, и его назначили заместителем мэра. Однако Бертрам скончался вскоре после завершения выборов, и его должность заняла миниатюрная шоколадная такса Пеппер.

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© Фото: @svershbow
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© Фото: @svershbow
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