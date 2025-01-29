В Японии выставили охрану для защиты туристов, рискующих жизнью ради красивого фото

Власти Японии усилили меры по сдерживанию толп иностранных туристов, чтобы они не рисковали в погоне за идеальной фотографией. Об этом сообщает The Guardian.

В небольшом японском городе Отару выставили охрану, чтобы не допустить скопления людей на крутой улице Фунами-дза, которая идеально подходит для фотографий порта и моря вдалеке.

Местные жители жалуются, что толпы туристов перекрывают узкую улочку, когда останавливаются, чтобы сделать фото места, которое было в японском фильме «Любовное письмо» 1995 года, ставшем хитом в Китае и Южной Корее.

«Туристы, стоящие на улице или идущие рядом, часто мешают проезду автомобилей. Это оказывает значительное влияние на местных жителей, и в этом финансовом году оно было особенно сильным», — рассказал городской чиновник. «Люди даже заходят на частную территорию без разрешения, чтобы сделать фотографии», — добавил 80-летний местный житель Хидэтоси Итагаки.

Ранее туристка из Китая погибла под колесами поезда, когда вышла на железнодорожные пути в Отару. Ее муж рассказал, что она пыталась сфотографировать место из китайского фильма 2015 года «Города в любви» и не заметила приближающийся поезд.

В прошлом году Японию посетили рекордные 36,7 млн человек, а правительство стремится увеличить этот показатель до 60 млн к концу десятилетия. Популярность городка Отару превысила допандемийный уровень. Почти 98 тыс. иностранных туристов провели в городе хотя бы одну ночь за шесть месяцев.