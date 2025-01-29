85% жителей Гренландии высказались против присоединения острова к США

Согласно новому опросу общественного мнения, 85% жителей Гренландии не хотят, чтобы их остров стал частью Соединенных Штатов, пишет The Guardian.

После переизбрания на пост президента США Дональд Трамп вновь заявил о заинтересованности в приобретении арктического острова, который находится под контролем Дании, но обладает значительной степенью автономии. По словам политика, 57 тыс. жителей арктического острова «хотят быть с [США]».

Однако новый опрос, проведенный компанией Verian по заказу датской газеты Berlingske, показал, что только 6% жителей Гренландии выступают за вхождение в состав США, а 9% не определились.

Премьер-министр Дании во время своего визита в Берлин, Париж и Брюссель заявила, что Европа должна сплотиться перед лицом меняющихся отношений с США. После встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем Метте Фредериксен сказала: «Я хочу, чтобы вся Европа была едина — не только с Королевством Дания, но и в более широком смысле».

«Все в Европе видят, что теперь сотрудничество с США будет иным. По крайней мере, именно такие настроения мы слышим из Вашингтона в отношении торговли и экономического сотрудничества. Каковы будут последствия этого, мы пока не знаем. Независимо от того, что происходит в США, Европа должна быть сильнее сама по себе», — сказала она на встрече с Эмманюэлем Макроном.

Трамп отказался исключить возможность применения военной силы для захвата арктического острова. В выходные он заявил: «Я думаю, что мы получим [Гренландию]». Американский президент пригрозил Дании тарифами.