Тимоти Шаламе набрал почти 10 килограммов для роли Боба Дилана в «Никому не известном»

Тимоти Шаламе набрал 9,7 килограмм для роли Боба Дилана в байопике «Никому не известный». Актер рассказал об этом в интервью NPR.

«Я сделал все, что было в моих силах. Я проделал всю работу — физическую, психологическую, поведенческую. Я также набрал 20 фунтов, потому что, хотите верьте, хотите нет, но я был худее этого парня», — поделился актер.

За роль в фильме Джеймса Мэнголда он получил номинацию на «Оскар» в категории «Лучший актер».

«Никому не известный» повествует о начале карьеры легендарного фолк-музыканта в Нью-Йорке, вплоть до момента, когда он взял в руки электрогитару на Ньюпортском фестивале в 1965 году. Премьера фильма состоялась в январе 2025-го.

Джеймс Мэнголд известен по лентам «Ford против Ferrari», «Прерванная жизнь», «Переступить черту» и «Логан: Росомаха». В актерский состав проекта также вошли Эдвард Нортон, Эль Фэннинг, Бойд Холбрук и Ник Офферман.