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Звезду «Тайн Смолвиля» Тома Уэллинга арестовали за вождение в нетрезвом виде

Сегодня в 06:56
Фото: Viaplay

Тома Уэллинга, известного по роли Кларка Кента в сериале «Тайны Смолвиля», арестовали в городе Ирека, штат Калифорния. Об этом сообщает Deadline.

Актера взяли под стражу на парковке Arby’s за вождение в нетрезвом виде. Содержание алкоголя в его крови составило 0,08%.

Согласно записям департамента шерифа, он был освобожден из‑под стражи через несколько часов. Предъявление ему обвинения запланировано на 11 марта.

После того как сериал «Тайны Смолвиля» завершился в 2011 году, Уэллинг играл более второстепенные роли, например, в «Винчестерах», «Люцифере» и «Профессионалах».

Он повторил свою культовую роль в 2019 году в эпизоде кроссовера CW «Стрела» под названием «Кризис на бесконечных Землях», где его версия Кларка Кента пожертвовала своими суперспособностями и жила как фермер с Лоис Лэйн.

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