Звезду «Тайн Смолвиля» Тома Уэллинга арестовали за вождение в нетрезвом виде

Тома Уэллинга, известного по роли Кларка Кента в сериале «Тайны Смолвиля», арестовали в городе Ирека, штат Калифорния. Об этом сообщает Deadline.

Актера взяли под стражу на парковке Arby’s за вождение в нетрезвом виде. Содержание алкоголя в его крови составило 0,08%.

Согласно записям департамента шерифа, он был освобожден из‑под стражи через несколько часов. Предъявление ему обвинения запланировано на 11 марта.

После того как сериал «Тайны Смолвиля» завершился в 2011 году, Уэллинг играл более второстепенные роли, например, в «Винчестерах», «Люцифере» и «Профессионалах».