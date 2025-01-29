Звезду «Тайн Смолвиля» Тома Уэллинга арестовали за вождение в нетрезвом виде

Тома Уэллинга, известного по роли Кларка Кента в сериале «Тайны Смолвиля», арестовали в городе Ирека, штат Калифорния. Об этом сообщает Deadline.
Актера взяли под стражу на парковке Arby’s за вождение в нетрезвом виде. Содержание алкоголя в его крови составило 0,08%.
Согласно записям департамента шерифа, он был освобожден из‑под стражи через несколько часов. Предъявление ему обвинения запланировано на 11 марта.
После того как сериал «Тайны Смолвиля» завершился в 2011 году, Уэллинг играл более второстепенные роли, например, в «Винчестерах», «Люцифере» и «Профессионалах».
Он повторил свою культовую роль в 2019 году в эпизоде кроссовера CW «Стрела» под названием «Кризис на бесконечных Землях», где его версия Кларка Кента пожертвовала своими суперспособностями и жила как фермер с Лоис Лэйн.