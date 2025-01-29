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Сумма штрафа Google превысила 1,8 дуодециллиона рублей

Сегодня в 05:55
Фото: Pawel Czerwinski/Unsplash

Долг Google к 17 российским телеканалам достиг 1,8 дуодециллиона рублей из‑за блокировки их аккаунтов на ютубе. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники.

Дуодециллион — это единица с 39 нулями. По данным издания, такую сумму компания должна выплатить за неисполнение требования восстановить аккаунты российских медиа на ютубе.

Штраф вырос до 1,8 дуодециллиона рублей из‑за неустойки, которая по решению суда становится на 100 тыс. рублей больше ежедневно и удваивается еженедельно, пока Google не разблокирует телеканалы.

Суды начались еще в 2020 году, когда «Царьград» и РИА ФАН подали к американской Google LLC, ирландской Google Ireland, а также к российскому ООО «Гугл» иски с требованием восстановить заблокированные на ютубе аккаунты каналов.

Затем к процессу в качестве третьих лиц подключились «Звезда», Первый канал, телеканалы ВГТРК, «Парламентское телевидение», «Москва Медиа», «ТВ Центр», НТВ, «ГПМ Развлекательное телевидение», «Общественное телевидение России», «Телеканал 360», «ТРК Петербург», «Фонд православного телевидения», «Национальный спортивный телеканал», «Технологическая компания Центр», а также индивидуальный предприниматель Маргарита Симоньян.

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