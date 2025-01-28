Звезда «Ривердейла» Марк Консуэлос появится в слэшере «Крик-7»

Звезда сериала «Ривердейл» Марк Консуэлос присоединится к актерскому составу фильма «Крик-7». Об этом сообщил Deadline.

Какую роль исполнит артист, неясно. Помимо него, в слэшере снимутся Нив Кэмпбелл и Кортни Кокс, Мейсон Гудинг и Джастин Савой Браун, а также Изабель Мэй, Селеста О’Коннор, Эйса Джерманн, Маккенна Грейс, Сэм Рехнер, Анна Кэмп и Джоэл Макхейл.

Съемки «Крика-7» уже начались. Ими руководит режиссер Кевин Уильямсон, сценарист фильмов «Крик», «Крик-2» и «Крик-4». Сценарий будущей ленты написал Гай Бьюсик, работавший также над «Криком-5» и «Криком-6».

Выход слешера в мировой прокат запланирован на 27 февраля 2026 года. «Крик-7» выпустят продакшн-компания Spyglass и студия Paramount Pictures. Его продюсерами стали Джеймс Вандербилт из Project X Entertainmen, Уильям Шера и Пол Нейнштейн.