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Звезда «Ривердейла» Марк Консуэлос появится в слэшере «Крик-7»

Сегодня в 22:54
Кадр: Archie Comics Publications

Звезда сериала «Ривердейл» Марк Консуэлос присоединится к актерскому составу фильма «Крик-7». Об этом сообщил Deadline.

Какую роль исполнит артист, неясно. Помимо него, в слэшере снимутся Нив Кэмпбелл и Кортни Кокс, Мейсон Гудинг и Джастин Савой Браун, а также Изабель Мэй, Селеста О’Коннор, Эйса Джерманн, Маккенна Грейс, Сэм Рехнер, Анна Кэмп и Джоэл Макхейл.

Съемки «Крика-7» уже начались. Ими руководит режиссер Кевин Уильямсон, сценарист фильмов «Крик», «Крик-2» и «Крик-4». Сценарий будущей ленты написал Гай Бьюсик, работавший также над «Криком-5» и «Криком-6».

Выход слешера в мировой прокат запланирован на 27 февраля 2026 года. «Крик-7» выпустят продакшн-компания Spyglass и студия Paramount Pictures. Его продюсерами стали Джеймс Вандербилт из Project X Entertainmen, Уильям Шера и Пол Нейнштейн.

Изначально «Крик-7» должен был снимать Кристофер Лэндон, но он покинул команду проекта, после того как от участия в проекте отказалась Дженна Ортега. До этого продюсеры уволили другую звезду серии — Мелиссу Барреру — из‑за ее комментариев в соцсетях о войне Израиля против ХАМАС.

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